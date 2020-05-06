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На Донбасі постраждало двоє українських захисників

Андрій Котенський

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За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. В результаті атак окупантів постраждало двоє українських захисників.

 

обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.

Окрім цього збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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