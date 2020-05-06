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Майже 70% львів’ян використовують захисні маски, – опитування

Вероніка Рой

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У Львові близько 70% мешканців використовують захисні маски. Такі результати соціологічного дослідження «Львів карантинний», які оприлюднила КУ Інститут міста.

 

Зокрема, дослідження показало, що більшість респондентів (90%) дотримується рекомендацій щодо частого миття та дезінфекції рук під час карантину, також близько 70% містян засвідчили, що використовують захисні маски.

«Особливо потрібно подякувати мешканцям за дотримання рекомендацій, пов’язаних з карантином. За те, як вони реагують на обмежувальні заходи, як дотримуються відстані і маскового режиму. Ми маємо підтвердження від мобільних операторів, що саме львів’яни найбільше дослуховуються порад, пов’язаних з карантином, у порівнянні з мешканцями інших міст України. Ми вдячні, що маємо таких відповідальних містян», – цитує директорку КУ Інститут міста Олександру Кобзареву пресслужба міськради Львова.

Дослідження проводилось соціологічною агенцією Fama, на замовлення Інституту міста, впродовж 7−12 квітня методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової однощаблевої вибірки. До вибірки увійшли 1200 мешканців Львова, віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,8%.

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