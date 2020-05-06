До Дня піхоти Академія сухопутних військ показала, як працюють «трударі» війни

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. З цієї нагоди Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного зняла відеоролик, у якому показує, як працюють «трударі» війни.

День піхоти Україна щороку 6 травня святкує неспроста. Саме у цей день у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод.

Відзначення Дня піхоти на державному рівні започаткував у 2019 році V президент України Петро Порошенко «з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Хто такі українські піхотинці? Це військовослужбовці механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів, що складають основу бойової могутності Сухопутних військ ЗСУ.

Піхотинців часто називають «трударями» війни.

Сьогодні українські піхотинці беруть на себе основний удар російського окупанта на сході України. В усі часи на піхоту війна покладає найбільші навантаження, а на долю воїнів-піхотинців лягає найважчий тягар бойових дій та військового побуту. Саме піхота завжди зазнає найбільших втрат.

Оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводила українська піхота на Донбасі, вже нині вивчають у найкращих військових навчальних закладах світу. Тому піхотинці – це і слава українського війська, загартованого в боях із російським агресором.