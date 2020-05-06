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«Чілдрен Кінофест» цьогоріч проходитиме онлайн

Соломія Головіна

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Цього року Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» відбудеться онлайн – з 29 травня по 7 червня на офіційному сайті фестивалю . Про це повідомляють організатори.

 

Як і завжди, фільми програми можна буде подивитись безкоштовно. Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна буде у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.

«Карантинні обмеження не дають змоги провести фестиваль так, як ми звикли – у понад 20 містах України, з повними залами на тисячі та сотні маленьких глядачів. Але це не тільки виклики, а й неймовірні можливості – Совеня Чарлі та Чілдрен Кінофест цього року можуть завітати у кожен український дім», – коментують перенесення фестивалю в онлайн-формат організатори.

До конкурсної програми фестивалю увійдуть фільми для аудиторії віком від 4 років, відібрані командою Чілдрен Кінофесту на найбільших європейських кінооглядах для дітей та підлітків. Поза конкурсом юні глядачі продовжать знайомитися з історією кінематографа: у попередні роки ця секція представила ретроспективи першовідкривачів зі світу кіно – Чарлі Чапліна, Бастера Кітона, Лотти Райнігер, Жоржа Мельєса та братів Люм’єр. Програму фестивалю буде оголошено в середині травня.

Фільм, який стане переможцем цьогорічного «Чілдрен Кінофесту», як і завжди, обере аудиторія – після перегляду стрічок конкурсної програми глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

У рамках фестивалю вже вчетверте відбудеться Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки-переможця 6-го Чілдрен Кінофесту «Викрадена принцеса». Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів також запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій» – автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 000 гривень.

Четвертий конкурс дитячих фільмів, оголошений восени 2019 року, зібрав понад 220 заявок з усієї України. З них буде відібрано по 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років і від 11 до 14. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Харківська, Дніпропетровська та Львівська області. Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

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