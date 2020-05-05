Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить порятунок людських життів. На сьогоднішній день в Україні виник дефіцит донорської крові, що ускладнює ефективність роботи медичних служб. Однією з причин є епідемія коронавірусу. Але медики закликають не бути байдужими, адже є багато хворих, кому необхідна донорська кров. До прикладу, один донор крові може врятувати життя аж трьох людей!

Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» звернулась в Львівський обласний центр служби крові, щоб запитати як і де у Львові небайдужі львів’яни можуть здати кров. Роз’яснює завідувач відділом комплектування донорських кадрів Львівського обласного центру служби крові Ігор Михайлович Горбаль.

– Чому донорство – це важливо?

– Донорство – це постійний рух, тому що потреба в крові є завжди. Не дивлячись, чи є якісь карантинні обмеження чи немає. Однаково проходять пологи, однаково є автокатастрофи, однаково проходять оперативні втручання і запас крові ми повинні мати повсякденний. Дещо зменшився за останні два тижні запит (на донорську кров – ред.), бо зменшилась кількість планових операцій, але і суттєво зменшилась кількість донорів.

– Чи безпечно зараз здавати кров?

–Оскільки ми працюємо достатньо на сучасному рівні, ми маємо тільки одноразові витратні матеріали, в тому числі, контейнери для збору крові, вакуумні пробірки, скарифікатори. Тобто у нас абсолютно все одноразове. І ніякої проблематики і остраху того, що тут десь можуть заразитись, звичайно, не повинно бути. Тестування донорської крові теж проходить на сучасному рівні. Ми перейшли на новий метод, який дає суттєве покращення якості обстеження на ті інфекції, які ми проводимо: ВІЛ, гепатит B, гепатати С і сифіліс. Тому, вся донорська кров обстежується і лише після цього ми віддаємо компоненти крові у лікарні.

– Хто може бути донором?

– Донорами можуть бути особи від 18 до 55 років. Ми просимо все ж таки, щоби вага була хоча б 58-60 кг. Якщо є менша вага, то люди достатньо важко переносять передачу крові.

– Кому варто утриматись від здачі крові?

– До донорства не допускаються люди, які мають складні захворювання серцево-судинної системи, печінки, нирок, також ті, які перехворіли на ВІЛ, гепатит В, сифіліс тощо. Особливо, зараз ми акцентуємо увагу на перебування в контакті з людьми, які повернулись з-за кордону, хоча би останні два місяці. Слідкуємо, чи в осіб, які виїжджали за кордон, немає будь-яких проявів коронавірусу: кашель, нежить і т.д. Ми кожній людині перевіряємо температуру на вході: проводиться обробка дезінфікуючими засобами, видаються бахіли, для того, щоб забезпечити вимоги санітарно-епідеміологічного режиму.

– Чи можна здавати кров людям з татуюваннями?

– Відповідно до наших нормативних документів, дозволяється бути донорами людям з татуюваннями, але якщо воно зроблене більше року тому. Тому що інкубаційний період гемотрансфузійних інфекцій, гепатитів та інших хвороб, можуть тривати більше шести місяців. Є такі випадки, тому ми беремо максимальний термін, через які вони можуть проявитись. У нас були випадки, особливо в моїй практиці, коли через татуювання були занесені гепатити. Тому ми дуже і дуже обережні.

– Як підготуватись до здачі крові?

– Ми завжди наголошуємо на підготовці до здачі крові – з вечора не вживати жирної їжі, а алкоголю – два дні. Але зараз склалася ще інша ситуація. Через епідемію коронавірусу у нас збільшилась кількість бракованої крові. Люди на карантині почали вживати більше жирної їжі. Тому ми завжди закликаємо: перед тим, як ви хочете здати кров, будь ласка, напередодні, обмежте прийом жирної їжі, молочних продуктів, сметани, майонезу, відбивних тощо. Це шкідливо! Люди сидять дома зараз, напевно, більше харчуються жирною їжею і ми на період карантину, маємо різке збільшення бракування крові через неправильну підготовку до здачі крові.

Маю відзначити те, що за останні три дні (четвер-п’ятниця-субота) ми маємо значний приріст донорів. Ми маємо 60-70 донорів в день – це наш такий стабільний показник, при якому ми можемо забезпечувати стовідсотково всі лікарні компонентами крові.

– Про що свідчить зростання такої кількості донорів крові?

– В Україні багато свідомих громадян, які готові відкликнутись на допомогу медицині, яка в такий складний період продовжує рятувати людські життя!

Нещодавно було прийнято постанову Кабінету Міністрів,в якій йде мова, що донорам надається дозвіл на користування громадських транспортом. В умовах карантину, для бажаючих здати кров буде діяти безкоштовне таксі, яке доставить донорів у центр служби крові та додому.

– Як і де можна здати кров?

– Забір крові у Львові ми проводимо у Львівському обласному центрі служби крові. Також кров можна здати у відділенні трансфізіології Лікарні швидкої медичної допомоги – вони частково для себе забирають кров, тобто забезпечують тільки лікарню. Невеличка кількість донорів приходить у відділення трансфізіології Львівської залізниці на вулиці Огієнка. Відділення трансфізіології військового шпиталю на вулиці Чехова. Це чотири основні структури, які забирають кров у Львові. Крім того, всі районні лікарні Львівської області мають свої відділення трансфізіології, але вони у невеликих кількостях забирають кров для свої потреб.

Перед здачею крові варто відвідати сайт Львівського обласного центру служби крові https://donor.ua/ та дізнатись чи можете ви стати донором. Також щодня з 08:00 до 20:00 працює координаційний центр, до якого можна звернутись за консультацією за номером телефону 067 208 03 03.

Для того, щоб стати донором і скористатись послугою #таксідлядонора перейдіть за посиланням та дотримуйтесь інструкції http://vartozhyty.com.ua/donor

Адреси центрів здачі крові донорами:

Львівський обласний центрі служби крові

Львів, вул. Пекарській, 65 (працює під час карантину)

Відділення трансфузіології Львівського військово-медичного клінічного центру

Львів, вул. Личаківська, 26

Львівська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги

Львів, вул. Миколайчука, 9

Станція переливання крові Львівської залізниці

Львів, вул. Івана Огієнка, 5

📞 Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»є громадською ініціативою громадсько-політичного діяча Ігора Васюника та Медичного центру «Дельта Мед» для допомоги лікарям та міським службам в ефективній протидії коронавірусу. Гаряча лінія працює на час дії карантину, щодня з 8:00 до 21:00. Безкоштовна лінія для дзвінків – 0 800 208 868.

Текст підготувала консультант Гарячої лінії «Стоп-Коронавірус» Надія Опришко.