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Сервіс доставки їжі Uber Eats припиняє роботу в Україні

Вероніка Рой

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З 3 червня сервіс доставки їжі Uber Eats припиняє роботу в Україні. Про це інформує пресслужба компанії.

 

«Після тривалої співпраці з місцевими ресторанами для здійснення зручної й надійної доставки їжі ми прийняли непросте рішення припинити роботу сервісу Uber Eats в Україні з середи, 3 червня», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що планують й надалі здійснювати в Україні поїздки з Uber.

«Наразі ми передусім прагнемо зменшити можливі негативні наслідки цього рішення для наших дорогоцінних працівників, ресторанів- і кур’єрів-партнерів, а також клієнтів, які нас підтримували», – додають у компанії.

Зазначимо, конкурентами Uber Eats є сервіси доставки їжі Glovo та Raketa, котрі працюють у Львові.

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