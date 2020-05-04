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Польща відновлює видачу робочих віз українцям

Вероніка Рой

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З понеділка, 4 травня, Консульські установи Польщі відновлюють видачу робочих віз в Україні. Про це інформує посольство Польщі в Україні.

 

«З 4 травня консульські установи в Україні поновлюють видачу віз. У початковий період прийматимуться лише документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заявники, які мають відповідні підтверджуючі документи про виконання сільськогосподарських та садівничих робіт, а також міжнародних перевезень можуть зараєструватися для подачі документів на візу в електронній системі e-konsulat.

У посольстві Польщі наголошують, що прийом заявників з іншою метою ніж отримання робочої візи з вищеперерахованих категорій, навіть при умові актуальної зареєстрації та наявності всіх необхідних документів здійснюватись не буде.

Нагадаємо, Консульства України по всьому світу 16 березня через коронавірус припинили прийом громадян та видачу віз для іноземців.

Додамо,  в Україні є посольство Польщі в Києві, а також генконсульства у Львові, Харкові, Одесі Луцьку та Вінниці.

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