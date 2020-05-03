ОСТАННІ НОВИНИ

Ольга Крамарева: «Нагодуйте лікаря?! Ви серйозно? Для чого це приниження?»

Соломія Головіна

|

Кандидатка медичних наук Ольга Крамарева, яка опублікувала у Facebook фото з супермаркету, де майже за 50 грн пропонували оплатити обід медикам, про огиду та приниження від ініціативи «Нагодуй лікаря», коли вона перетворюється просто у піар:

«Нагодуйте лікаря?! Really?! Ви серйозно? Нагодуйте бездомних тварин! Для чого це приниження?

Яким Ви бачите свого лікаря? Розумним, зацікавленим, таким, що володіє усіма сучасними методами діагностики та лікування, відвідує актуальні конференції, семінари, майстер-класи? Тим, кого потрібно нагодувати?

Волонтерський рух – це прекрасно! Особисто знайома з тими, хто ще з 2014 реально допомагав і лікарям, і військовим. Це чудові люди, які роблять хорошу справу, і, як не дивно, роблять її тихо. Сьогоднішній «театр абсурду»: «ми подарували 20 ножиць відділенню і сфотографувалися в соцмережах, ми – класні». Викликає виключно огиду.

На фоні пандемії Європа відчула нестачу медичних працівників, чи варто і далі лишатись там, де ми будемо працювати «за їжу»? Ще трохи більше року тому в нас була віра, армія. Зараз нам пропонують безкоштовні обіди».

Фото: Facebook/Ольга Крамарева

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...