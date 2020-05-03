Ольга Крамарева: «Нагодуйте лікаря?! Ви серйозно? Для чого це приниження?»

Кандидатка медичних наук Ольга Крамарева, яка опублікувала у Facebook фото з супермаркету, де майже за 50 грн пропонували оплатити обід медикам, про огиду та приниження від ініціативи «Нагодуй лікаря», коли вона перетворюється просто у піар:

«Нагодуйте лікаря?! Really?! Ви серйозно? Нагодуйте бездомних тварин! Для чого це приниження?

Яким Ви бачите свого лікаря? Розумним, зацікавленим, таким, що володіє усіма сучасними методами діагностики та лікування, відвідує актуальні конференції, семінари, майстер-класи? Тим, кого потрібно нагодувати?

Волонтерський рух – це прекрасно! Особисто знайома з тими, хто ще з 2014 реально допомагав і лікарям, і військовим. Це чудові люди, які роблять хорошу справу, і, як не дивно, роблять її тихо. Сьогоднішній «театр абсурду»: «ми подарували 20 ножиць відділенню і сфотографувалися в соцмережах, ми – класні». Викликає виключно огиду.

На фоні пандемії Європа відчула нестачу медичних працівників, чи варто і далі лишатись там, де ми будемо працювати «за їжу»? Ще трохи більше року тому в нас була віра, армія. Зараз нам пропонують безкоштовні обіди».

Фото: Facebook/Ольга Крамарева