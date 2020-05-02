Посол України відмовився від участі в спільній з послом РФ церемонії в Берліні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився від запрошення бургомістра Берліна відзначити завершення Другої світової війни у Європі в компанії послів РФ і Білорусі. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Tagesspiegel.

Кілька тижнів тому три посли отримали запрошення від бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера. Разом з представниками Росії, України та Білорусі він хотів 2 травня покласти вінки на вшанування закінчення Другої світової війни в районі Берлін-Темпельхоф.

«На першому плані цього заходу є передусім вшанування російських, українських і білоруських солдатів Червоної армії», – пояснили в мерії Берліна.

Однак посол України відмовився від участі у заході.

Мельник пояснив, що високо цінує запрошення: «Це визнання незаперечного внеску українського народу у звільнення Європи від нацистського режиму».

Посол підкреслив, що пам’ять жертв війни є для нього моральним обов’язком. Проте йому довелося утриматися від участі у заході 2 травня. «Навіть у найстрашнішому кошмарі я не можу уявити собі покладання вінків поруч з представником країни, яка вже більше шести років цинічно веде кровопролитну війну на сході України», – сказав Мельник, попросивши мерію про розуміння.

«Дуже шкода, що бургомістр, мабуть, забув про ці факти, що викликають тривогу. Ми, українці, хотіли б більше чуйності і співпереживання», – пояснив посол.

Через 75 років після закінчення Другої світової війни дипломат бачить «білі плями» в німецькій культурі пам’яті, особливо у зв’язку зі знищенням українців під час війни. За його словами, це ганебно, що в Берліні досі немає пам’ятника українським жертвам нацизму. Поінформованість про ці жертви також ігнорується німецькою громадськістю.

«Тому я звертаюся до Бундестагу і Берлінського Сенату з проханням встановити Меморіал українським жертвам нацистів на видному місці в центрі федеральної столиці», – заявив Мельник.