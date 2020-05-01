Директор Личаківського цвинтаря заробив більше 420 тисяч

Директор Личаківського цвинтаря Михайло Нагай торік заробив понад 420 тисяч гривень та назбирав майже 200 тисяч готівки. Про це йдеться у його декларації про доходи за 2019 рік.

Михайло Нагай, який очолює Личаківський цвинтар уже сім років поспіль, минулого року отримав 421 011 грн зарплати, що на 20% більше, ніж у 2018-му. Тоді посадовець заробив 334 710 грн.

В середньому директор кладовища торік отримував по 35 000 грн зарплати.

Також Нагай задекларував більше 14 000 грн банківських відсотків. Жодного іншого доходу торік у нього не було, хоча з 2011 року володіє цінними паперами у КУА «ОТП Капітал», вартість яких становить понад 257 000 грн.

Дружина посадовця Галина Нагай отримала майже 79 000 грн зарплати і ще більше 16 000 грн страхових виплат.

За рік директор Личаківського цвинтаря назбирав 199 000 грн готівки, якої у 2018-му у нього не було. На банківських рахунках Михайла Нагая коштів практично не побільшало: 70 000 грн, 38 482 грн і 933 євро.

Посадовець володіє земельною ділянкою у селі Великий Дорошів Жовківського району і часткою квартири площею 64,7 кв м у Львові. Його дружина теж має частку квартири у Львові, а в 2018 році розжилась на власну квартиру площею 41,6 кв м у Львові.

Михайло Нагай їздить на автомобілі Nissan X-trail 2.0SE 2012 року випуску, а його дружина – на Hyundaі I10 2013 року випуску.

Зазначимо, що Михайло Нагай очолює ЛКП «Музей Личаківській цвинтар» з 2013 року. На підприємстві почав працювати з 2000 року, пройшовши шлях від наукового співробітника до директора.

Фото: Гал-інфо