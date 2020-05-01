ОСТАННІ НОВИНИ

Директор Личаківського цвинтаря заробив більше 420 тисяч

Наталя Дуляба

|

Директор Личаківського цвинтаря Михайло Нагай торік заробив понад 420 тисяч гривень та назбирав майже 200 тисяч готівки. Про це йдеться у його декларації про доходи за 2019 рік.

 

Михайло Нагай, який очолює Личаківський цвинтар уже сім років поспіль, минулого року отримав 421 011 грн зарплати, що на 20% більше, ніж у 2018-му. Тоді посадовець заробив 334 710 грн.

В середньому директор кладовища торік отримував по 35 000 грн зарплати.

Також Нагай задекларував більше 14 000 грн банківських відсотків. Жодного іншого доходу торік у нього не було, хоча з 2011 року володіє цінними паперами у КУА «ОТП Капітал», вартість яких становить понад 257 000 грн.

Дружина посадовця Галина Нагай отримала майже 79 000 грн зарплати і ще більше 16 000 грн страхових виплат.

За рік директор Личаківського цвинтаря назбирав 199 000 грн готівки, якої у 2018-му у нього не було. На банківських рахунках Михайла Нагая коштів практично не побільшало: 70 000 грн, 38 482 грн і 933 євро.

Посадовець володіє земельною ділянкою у селі Великий Дорошів Жовківського району і часткою квартири площею 64,7 кв м у Львові. Його дружина теж має частку квартири у Львові, а в 2018 році розжилась на власну квартиру площею 41,6 кв м у Львові.

Михайло Нагай їздить на автомобілі Nissan X-trail 2.0SE 2012 року випуску, а його дружина – на Hyundaі I10 2013 року випуску.

Зазначимо, що Михайло Нагай очолює ЛКП «Музей Личаківській цвинтар» з 2013 року. На підприємстві почав працювати з 2000 року, пройшовши шлях від наукового співробітника до директора.

Фото: Гал-інфо

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...