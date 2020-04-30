Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком

«Всеукраїнська школа онлайн» замість уроку із темою «Російська агресія проти України» показала урок із боксером Усиком про науково-технологічну революцію, повідомляє Радіо Свобода.

У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки вказано, що в рамках предмету «Всесвітня історія» буде викладено тему «Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна».

Втім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший – про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

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Через кілька годин МОН у відповідь на запит Радіо Свобода пояснило заміну уроку технічними нюансами.

Фото та відео: Радіо Свобода