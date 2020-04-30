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Ігор Васюник: «Українські заробітчани – це другий Міжнародний валютний фонд»

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Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник про перешкоджання громадянам України вирушати на заробітки за кордон:

«Українські заробітчани – це другий Міжнародний валютний фонд. Неконституційно і нелогічно забороняти їм їхати за кордон на роботу.

Наведу кілька цифр для порівняння:

Близько 15 млрд $ – саме стільки у 2019 українські заробітчани перевели в Україну приватних грошових переказів. Ці кошти – це і є інвестиції, вливання в нашу економіку, в стабільність національної валюти. Щоб ви зрозуміли наскільки це вагома і значна сума – наведу як приклад наступну суму…

10 млрд $ – допомоги від МВФ очікує Україна, для підтримки української економіки. І їх просто так не дають. Щоб Україна отримала цю необхідну допомогу, маємо виконати ряд вимог (відкриття ринку землі, «антиколомойський» закон про банки, інше).

8,5 млрд $ втратила економіка України лише за півтора місяці обмежень у зв’язку з епідемією Covid-19.

Тому українські заробітчани поки є другим українським «Міжнародним валютним фондом».

То де логіка не дати людям їхати заробляти кошти, щоб часом знову їх вливати в економіку України?!

Я теж за те, щоб наші заробітчани поверталися в Україну, мали добре оплачувану роботу. Але повернулися вони зараз вимушено, а не через те, що їм запропонували щось краще. І найближчим часом українські заробітчани точно не матимуть можливість знайти роботу в Україні. Через те, що бізнес поставили «на паузу» понад 5 мільйонів українців вже втратили роботу (цифри набагато більші, враховуючи, що в Україні 35-40% ринку праці в тіні), понад 700 тисяч великих і малих підприємств зупинили роботу через карантин.

Позавчора я вже писав, що нам потрібно брати приклад з інших країн і переходити від тотального до ризик-орієнтованого карантину. Коли і заходи безпеки зберігаються, щоб контролювати поширення вірусу, і вводять поетапні пом’якшення для бізнесу».

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