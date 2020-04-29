З червня Нацбанк вводить в обіг монету номіналом 10 гривень

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Як повідомляється, з 3 червня монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

«На першому етапі Національний банк планує увести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет, що будуть розподілені між підрозділами Національного банку в регіонах. Тож з 3 червня 2020 року банки зможуть отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку й видавати їх своїм клієнтам», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку інформують, що громадянам непотрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 10 гривень на обігові монети цього номіналу. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами цього номіналу.

«Поступово – у результаті природного зношення – 10-гривневі банкноти будуть замінюватися в обігу монетами», – зазначають у відомстві.

Також повідомляється, що нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень.

«Завдяки більшому діаметру та гурту (третя сторона монети) із спеціальним крупним рифленням громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи, а на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети», – додають у Нацбанку.

Фото: Нацбанк