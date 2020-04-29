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На Балі знайшли мертвим подружжя українців

Вероніка Рой

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Двох громадян України знайшли мертви на острові Балі в Індонезії. Про це «Інтерфакс-Україна» повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

 

«Учора Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьків – українських громадян – було знайдено мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони мешкали. За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників і розпочала слідчі дії», – сказав він.

За словами Погорельцева, тіла померлих доставлено до місцевої лікарні, наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу COVID-19 у тілах померлих, результати очікуються 3 травня. Він додав, що в разі негативного результату аналізів буде проведено аутопсію для з’ясування причин смерті громадян України.

Також директор департаменту консульської служби МЗС запевнив, що посольство підтримує контакт з індонезійськими правоохоронними органами та медичним закладом з метою встановлення обставин справи, а також для організації репатріації померлих. Він наголосив, що департамент консульської служби та Посольство підтримують зв’язок із родичами померлих і тримають справу на контролі.

За інформацією місцевого видання Coconuts Bali, поліція не знайшла на тілах ознак насильницької смерті. Тіла українців дезінфікували та евакуювали за протоколом про COVID-19.

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