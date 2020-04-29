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Кабмін призначив нового голову Податкової: що про нього відомо

Андрій Котенський

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Кабмін на засіданні 29 квітня призначив новим головою Державної податкової служби Олексія Любченка, пише Економічна правда.

 

В податковій сфері Любченко – обличчя не нове.  В минулому він працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а у 2009-2011 роках – заступником голови ДПА.

У 1999-2003 роках Любченко працював першим заступником голови ДПА в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рік очолював ДПА Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював міністр фінансів Марченко і водив його в Офіс президента “на узгодження”.

Заступником голови ДПС призначений Євген Олейніков.

Відповідно до декларації Любченка, разом із дружиною Оксаною він володіє 4 квартирами (2 – в Києві, 2 – у Черкасах та області), а також – земельну ділянку на 4,4 га під Кропивницьким.

Сім’я має 2 авто: Land Rover Evoque 2013 року і Nissan Micra (2007), а також 2 катери – Bombardier utopia 205 і Buster Magnum.

Крім цього, Любченко на рахунках у Приватбанку тримає 35 200 доларів, 48,8 євро, та 265 400 гривень, а також зберігає 12 тисяч доларів та 14 тисяч євро готівкою.

Як відомо, 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової – слабкі показники по надходженню в державний бюджет.

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