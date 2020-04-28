З балкону багатоповерхівки у Львові випала 34-річна жінка

У вівторок, 28 квітня, з балкону багатоповерхівки на вул. Джорджа Вашингтона,21 у Львові випала 34-річна львів’янка. Від отриманих травм жінка загинула на місці події, пише Zaxid.net.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався близько 11:30. Відомо, що жінка випала з загального балкону 14-поверхового будинку на вул. Джорджа Вашингтона та загинула. Жінка – львів’янка, проживала неподалік в іншому будинку.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини загибелі жінки. Зокрема, з’ясовують, з якого поверху вона випала. Попередня версія події – самогубство.