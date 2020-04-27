Сергій Івах: «Садовий скорочує неіснуючих працівників, а паралельно витратив пів мільйона на премії заступникам»

Депутат Львівської міської ради Сергій Івах про скорочення 180 працівників міськради та премії, які мер Львова виписав своїм заступникам:

«Днями міський голова Львова заявив про масове скорочення працівників Львівської міської ради. Звучить потужно: через кризу, задля економії в умовах карантину, міська рада оптимізує чисельність працівників, «на вихід» – 181 людина. Але знову ж таки – це чергова популістична заява, щоб сподобатись виборцям і показати свої «рішучі» дії.

Насправді, під скорочення здебільшого потрапляють не працівники, а штатні одиниці, яких на сьогодні є орієнтовно 180. Штат працівників міської ради настільки роздутий та хаотичний, що напевно лише сам міський голова знає його чисельність, бо в публічному доступі вільних штатних одиниць не знайти.

При цьому, міський голова успішно маніпулює цим питанням перед депутатським корпусом: зокрема, проголосувавши в сесійній залі рішення про збільшення штату інспекторів з паркування, які мають забезпечувати порядок та регулярні надходження до міського бюджету, надалі міський голова своїм розпорядженням перевів вказані одиниці до інших структурних підрозділів – в «Адміністрацію міського голови», управління транспорту і департамент агломерації.

Схема проста: фізично людини на посаді не було, а податковий оклад скеровувався на премії та інші надбавки діючим працівникам. І все б нічого, якби гроші дійшло отримувати ті, хто виконує роботу. Тисячні премії натомість скеровують керівному складу, а судячи з останніх розслідувань у ЗМІ – меру та його заступникам. Європейський підхід, так би мовити.

За простими підрахунками у період лютого і березня лише на премії і лише своїм заступникам, Садовий виплатив 500 тисяч гривень. Пів мільйона на премії підлеглим і це ще без врахування виплати зарплати заступникам міського голови у лютому: Москаленку у 153 тисячі гривень та Зубачу – 173 тисячі. Ось такий фінансовий бонус для працівників мерії з кишень кожного львів’янина, за яким криється голосна заява про скорочення чисельності штату працівників.

Оригінальніше і корисніше для піар-стратегії все ж відмовитись і урізати премії керівному складу львівської Ратуші, а не займатись популізмом в стилі Садового»