СБУ не бачить криміналу у візитах пропагандиста «Россия-1» в окупований Крим

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження проти телеведучого «Россия-1», генерального директора релігійного телеканалу «Спас» Бориса Корчевнікова, який відвідував окупований Росією Крим. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Слідчими органів безпеки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 332-2 КК України, в рамках якого досліджувалися зазначені Вами обставини (відвідування анексованого Криму – ред.). Згадане кримінальне провадження закрито на підставі пункту 2 статті 284 КПК України (встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину, – ред.)», – мовиться у відповіді СБУ.

Раніше український громадський активіст Сергій Стерненко опублікував у «Фейсбуці» інформацію про те, що за рішенням суду СБУ відкрила кримінальне провадження проти Бориса Корчевнікова за незаконний перетин кордону.

Корчевніков відвідував Крим після окупації у 2014 році. Так, у липні минулого року він опублікував в Instagram фото на тлі аеропорту в Сімферополі, а також виклав фото з геолокацією «Кримські гори», і «Ореанда».

В середині жовтня 2019 року Корчевнвков приїхав до Києва. Він опублікував фотографію з фестивалю православного кіно «Покров», на якому нібито отримав нагороду. Пізніше Корчевніков оприлюднив фото з Києво-Печерської Лаври і монастирів УПЦ (МП). Тоді в СБУ заявили, що «даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці, не отримано».

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач заявив тоді, що запрошував на свій фестиваль «Покров» до Києва Бориса Корчевнікова – російського ведучого каналу «Россия-1», який, зокрема, називав українців «фашистами» та «хунтою», – виключно як церковного представника.