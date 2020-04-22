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В Україну йде потепління

Вероніка Рой

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У четвер, 23 квітня, в Україні розпочнеться відчутне потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

За її словами, четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 м/с.

«Антициклональна смуга з трьох братів Odilo витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України і зумовить у своїй зоні впливу суху погоду. Вітер завтра очікується в Україні ще північно-західного напрямку, а в п’ятницю почне переходити на південно-західний», – йдеться у повідомленні.

Синоптик прогнозує у четвер вдень+12+17 градусів. Водночас вночі очікують +2+6 градусів та ще й місцями мжливі заморозки 0-3 градуси.

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