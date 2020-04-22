У Кам’янка-Бузькому районі облаштували тенісний корт

У селі Сапіжанка, що в Кам’янка-Бузькому районі облаштували тенісний корт вартістю майже 340 тисяч гривень. Про це Львівському поталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На реконструкцію майданчика з бюджету області виділили 338 200 гривень.

На майданчику відновили покриття та встановили сітку, а також закупили ракетки та м’ячі. Після завершення карантину місцеві мешканці зможуть грати тут у великий теніс.

У ЛОДА додають, що у рамках реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини цьогоріч в області планують спорудити 18 спортивних майданчиків.