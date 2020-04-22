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На Буковині померли двоє молодих братів, а третій у лікарні. Підозра на коронавірус

Андрій Котенський

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У Чернівецькій області померли двоє молодих братів із села Їжівці Сторожинецького району, у яких була підозра на коронавірус. Молодшому юнаку було всього 19 років, старшому – 25. Третій брат у лікарні. Про це повідомив голова Сторожинецької районної державної адміністрації Дмитро Балінов на своїй сторінці у Фейсбук.

 

Покійні брати Андрій та Іван були із села Іжівці. У лікарні також перебуває третій брат і їхня бабуся.

«Висловлюю співчуття родині Фрунзе з Їжівців, які втратили двох молодих людей, двох братів – Андрія та Івана. У обох з них була вірусна двобічна пневмонія і підозра на коронавірус. Лікарі доклали максимум зусиль, але врятувати їх не вдалося.

У обласну клінічну лікарню переводять їх бабусю та ще одного брата, стан у яких ближче до важкого. Дотримуйтесь карантину. Бережіть себе», – повідомив Дмитро Балінов.

Фото: Главред

Раніше Дмитро Балінов повідомляв, що 19-річний хлопець був госпіталізований зранку 17 квітня за направленням сімейного лікаря з діагнозом позагоспітальна правобічна верхньодольова пневмонія. Лікарі доклали максимум зусиль, щоб врятувати молодій людині життя. Він був підключений до оксигенатора, потім на інвазививній вентиляції легень.

Його 25-річний брат, який також перебував на апараті ШВЛ у важкому стані, помер незадовго після цього.

У обох хлопців була двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія із набряком легень. Супутніх діагнозів не було.

За даними Главреду, у їхнього старшого брата першим в селі лабораторно підтвердили коронавірус. Проте чоловік переніс захворювання легко і швидко одужав, але встиг заразити інших членів своєї сім’ї.

За даними Obozrevatel, в одного із покійних мало бути весілля. У важкому стані також батько сімейства, а їхня бабуся вже померла у лікарні.

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