Робота допомагає зберегти кращий психологічний стан під час ізоляції, – дослідження

Вчені виявили, що люди, які працюють під час самоізоляції, мають кращий психологічний стан під час ізоляції, ніж люди, які не працюють. Про це пише Громадське з посиланням на дослідження китайських вчених, опублікованому в Science Direct.

Дослідники 20-21 лютого опитали 369 дорослих у 64 містах Китаю про їхнє психічне самопочуття.

Учасники пройшли тести за шкалою дистресу Кесслера, шкалою задоволення життям та шкалою Short Form-12 для оцінки емоційного стану. Також респондентів запитували про фізичну активність під час ізоляції.

Тоді 27% учасників працювали в офісі, 38% працювали з дому та 25% перестали працювати через спалах коронавірусу. Так, ті, хто перестав працювати, заявили про погіршення психологічного та фізичного стану.

Згідно з результатами, люди, які працювали віддалено, почували себе краще за тих людей, які не працювали. Найкращі результати про психологічний та фізичний стан показали люди, які продовжували працювати в офісі. У них були найвищі результати за шкалою задоволеності життям та найнижчі — за шкалою стресу.

Крім того, за останній тиждень 13,8% опитаних заявили, що не виконували жодних фізичних вправ, 61,2% — займалися фізичними вправами, але до години на день, 17,1% людей займалися спортом 1-2,5 години на день та 7,9% виконували фізичні вправи понад 2,5 години. Крім того, 12,2% мали хронічні захворювання.

Науковці заявили, що у людей, які займалися спортом, на задоволення життям впливали зафіксовані випадки COVID-19. Люди, які виконували фізичні вправи до години на день, почували себе краще, навіть якщо в їхньому регіоні зафіксували спалах коронавірусу. Водночас люди, які займалися спортом понад 2,5 години почували себе гірше, якщо в їхньому регіоні зафіксували COVID-19.

Науковці зазначили, що фізично активні люди можуть бути більш чутливими до ізоляції, тому політикам потрібно враховувати, як можуть вплинути карантині обмеження на психологічне та фізичне здоров’я громадян.