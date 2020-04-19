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У аргентинському місті морські леви «захопили» порт і гуляють спорожнілими вулицями

Соломія Головіна

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У аргентинське місто Мар-дель-Плата, де було оголошено карантин через коронавірус, повернулися морські леви. У міському порті вони ганяють людей та навіть виходять погуляти по спорожнілих вулицях. Про це повідомляє 5 канал з посиланням на La Nacion.

 

Видання повідомляє, що морські леви раніше жили на заповідному пляжі на південь від міста. А тепер вони ще й «захопили» порт, проганяючи з території усіх, хто їм не подобається.

Адміністрації порту тепер доводиться уважно стежити за човнами і регулярно мити причал, яка просочилася специфічним запахом тварин.

Фото: La Nacion

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