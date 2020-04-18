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Страсна субота: традиції і заборони перед Великоднем

Наталя Дуляба

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Велика або Страсна субота – шостий день Страсного тижня, яким закінчується 48-денний піст перед Великоднем. Цьогоріч Велика субота припала на 18 квітня.

 

У Велику суботу тіло Ісуса Христа все ще перебувало у гробі. Тому цей день ще вважається скорботним, сміятися і веселитися не можна. Також саме у суботу християни починають готуватися до Великодня, але святкові страви їсти ще не можна.

У Страсну суботу ще триває піст, тож віряни утримуються від споживання м’ясних і жирних страв, а зосереджуються на молитві. У суботу розпочинаються Великодні літургії у храмах.

Традиції Великої суботи

У день перед Великоднем всі християни активно готуються до свята: фарбують яйця, печуть паску. При випіканні пасхального хліба у домі не можна лаятися, маски мають бути приготовлені у мирі і любові.

Велика субота – день доброти, примирення і всепрощення. Прийнято вважати, що у день перед Великоднем обов’язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, які зустрінуться на шляху. Також у цю ніч обов’язково потрібно запалити свічку та знайти час для щиросердої молитви.

Також у цей день не можна нічого виносити з дому. Вважається, що можна віддати свій добробут і достаток.

Заборони

  • Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу
  • Не можна вживати спиртні напої (тим, хто у Велику п’ятницю дотримувався строгого посту і був тільки на хлібі і воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил)
  • Не можна сміятися, танцювати і веселитися
  • Необхідно утриматися від інтимної близькості
  • Заборонено прибирати вдома, прасувати і прати речі
  • Не можна поратися на городі
  • Не можна займатися рукоділлям
  • Варто утриматися від будівельних робіт та інших фізичних робіт

Прикмети

Якщо у Велику суботу день ясний, то таким ж сонячним буде і все літо. Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю, то можна закликати до себе щастя на весь рік. Вважається, що саме в цю ніч щастя ходить серед людей і його важливо не проспати.

Якщо освячене яйце кинути в воду, а потім вмитися нею, то це зробить людину здоровою і продовжить її молодість.

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