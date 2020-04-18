Львівські капелани передали на передову великодні паски

Понад сотню пасок на передову для українських захисників передали львівські капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Про це пише АрміяInform.

До армійців великодні ласощі доставили представники Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва ОТУ «Схід».

«Традиційно щороку до Великодніх свят наша організація привозить паски, ковбаски та інші великодні смаколики на передову. Цього року, зважаючи на карантинні заходи, капелани львівського гарнізонного храму, з якими ми співпрацюємо з 2014-го року, не змогли самі поїхати до наших захисників. Але все одно вирішили передати їм смачненькі паски, щоб хлопці та дівчата на передовій мали свято. Нині, у цей нелегкий час, їм особливо важливо відчувати нашу підтримку та турботу, знати, що про них пам’ятають і дбають. Сподіваємося, ця маленька увага буде для наших військових великою радістю», – розповів офіцер Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва ОТУ «Схід» лейтенант Роман Кураш.

Великодні смаколики отримали підрозділи Збройних Сил, які несуть службу на підступах до Маріуполя. Крім пасок, представники Центру передали бійцям на передову прапори від волонтерів з підписами та побажаннями якнайшвидше повертатися додому цілими і неушкодженими.

Фото: АрміяInform