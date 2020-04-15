У Києві на хабарі затримали першого заступника Кличка

Працівниками СБУ у вівторок, 14 квітня, задокументовано протиправну діяльність першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, який через посередника вимагав 125 тисяч доларів від представника компанії-забудовника. Про це інформує ТСН з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

Посадовець вимагав хабар за вплив на прийняття рішення щодо погодження містобудівних умов і обмежень. Спецслужбовці затримали посередника після одержання хабара у сумі 60 тисяч доларів США.

«Окрім того, задокументовано, що посередник з метою одержання грошових коштів діяв за вказівкою та узгодженням з Миколою Поворозником та виношували наміри одержати також і з іншого об’єкта будівництва 246 тисяч доларів США», – йдеться в повідомленні.

Як пише Zaxid.net, Микола Поворозник є першим заступником голови КМДА з 2017 року

Уродженець Хмельниччини Поворозник у 1995 р. здобув спеціальність інженер електронної техніки в Київському військовому інституті управління та звʼязку. У 2001 після служби в ЗСУ став головним спеціалістом, а згодом й начальником відділу управління з питань підприємництва. В КМДА він кілька років обіймав різні, в тому числі і керівні посади в управлінні з питань регуляторної політики та підприємництва. З 2010 по 2012 рік Микола очолював в київському районі Святошино партосередок ВО «Батьківщина». З 2013 по 2016 рік очолював Департамент економіки та інвестицій КМДА, а також працював начальником управління координації регіональної економічної політики Департаменту економіки та інвестицій КМДА. Через майже два роки, в грудні 2017 року Поворозник став першим замом керівника столичної міської адміністрації Віталія Кличка.

Попри офіційне декларування доходів у вигляді заробітної плати, низка ЗМІ закидали йому приховування своїх реальних доходів. Зокрема, у березні 2016 року журналісти помітили на руці топ-чиновника годинник, приблизна вартість якого оцінюється майже в 8,5 тис. доларів (або 223,4 тис. грн). При цьому за весь 2015 рік його зарплата в КМДА склала 222,5 тис. грн (плюс банківські відсотки в розмірі 57 тис.). Тобто, щоб купити такий годинник, Поворозник повинен був витратити майже весь річний дохід.

Одружений, має двох дітей.