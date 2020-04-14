В Італії поліція оштрафувала жінку за вигул черепахи

Римські правоохоронці оштрафували місцеву мешканку, яка вирішила насолодитися сонячною погодою і вивела «вигуляти» свою черепаху. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Corriere della Sera.

Патруль карабінерів помітив 50-річну жінку в понеділок у східній частині міста. Вона пояснила правоохоронцям, що вивела погуляти свого домашнього улюбленця – черепаху.

При цьому жінка не стала використовувати повідок, а просто поставила черепаху на землю і повільно йшла поряд з нею.

Карабінери не знайшли пояснення жінки виправданою причиною вийти з дому, наголосивши, що черепаха – це не собака.

У зв’язку з цим жінці виписали штраф на 206 євро. Після цього італійці рекомендували повернутися додому. Зазначається, що після цього жінка взяла черепаху на руки.

Фото: ЄП