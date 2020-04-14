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Більшість українців проти легалізації проституції та казино

Андрій Котенський

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Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету. Такі дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 10-12 квітня, пише Українська правда.

 

За даними опитування, 65% опитаних заявили, що вони проти легального ринку секспослуг, за таку ініціативу 24%, а ще 11% не змогли відповісти на питання.

Проти легалізації проституції виступають 75% жінок і 53% чоловіків.

Крім того, 55% не підтримують легалізації грального бізнесу. 33% – за те щоб казино працювали у рамках закону, 12% не змогли відповісти.

Також 49% опитаних виступають проти легалізації використання марихуани в медичних цілях. Підтримують таку ідею 39%, 12% не змогли відповісти на питання.

Дослідження проходило серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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