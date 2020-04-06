Павло Дроздяк: «Великдень стане хорошою нагодою послужити один одному та обмінятися дарами»

Священнослужитель Архикатедрального Собору святого Юра Павло Дроздяк про святкування Великодня у 2020 році:

«Сьогодні ми стали свідками пізнавального і корисного досвіду: коли віряни, звиклі задовольняти свої релігійні почуття через відвідування храмів, участі у Божественних Літургіях, опинилися в центрі світової пандемії, відрізані від роботи, родини, світського та публічного духовного життя. І тут виникає багато запитань, особливо напередодні святкування Христового Воскресіння.

Тому Великдень-2020 – це десь виклик не лише для людства, влади, а й насамперед для кожної сім’ї, для кожного вірного. Це усвідомлення і своєї персональної відповідальності, і соціальної передусім. Якщо твої дії можуть комусь зашкодити, то їх не варто вчиняти. Бо не все, що я хочу, є корисним для мене та навколишніх. Тому не варто спокушати та спокушатися. Ми просимо вірних залишатися і молитися вдома. Ми не закрили храми лише тому, аби кожен вірний міг через онлайн-трансляції бути на них присутнім.

Великдень 2020 року – це також і своєрідний екзамен: чи зуміли ми створити домашню Церкву із щирими домашніми традиціями та молитвою, яку активно впроваджували у власній родині? Чи навчилися дякувати Богові та молитися Йому без традиційної форми – храму та його канонів. Господь казав: «Настане час, коли не будуть поклонятися ні на цій горі, ні на іншій, а лише в душі. Бо це і є справжнє щире поклоніння». І така нагода настала. Час побачити, як ми вміємо шанувати Господа не в храмі Божому, а в тому, що створили у власній родині. Як духовний пастир раджу в день Пасхи одягнути вишиванки та щиро помолитися вдома. Цьогорічна молитва та пасхальний гімн «Христос Воскрес із мертвих» будуть особливо сильними та символічними. Людство з різними економічними можливостями, рівнем розвитку однаково безсиле перед маленьким вірусом.

Цьогорічна молитва та пасхальний гімн «Христос Воскрес із мертвих» будуть особливо сильними та символічними. Людство з різними економічними можливостями, рівнем розвитку однаково безсиле перед маленьким вірусом.

Цей Великдень стане хорошою нагодою послужити один одному та обмінятися дарами. Бо за час карантину для багатьох вірних непідйомним стане і придбання самої паски як основного символу Христового Воскресіння. І це буде, напевно, найкраще святкування Великодня у такому співслужінні одне одному.

Наразі церква вивчає різні механізми освячення паски. Все залежатиме від того, як поведеться вірус. Тож, як буде у сам день Великодня, наразі невідомо. Проте ми рекомендуємо, аби вірні цьогорічну паску освячували у своїх домівках. Особисто мені імпонують рекомендації Римо-католицької Церкви, яка святкуватиме свято Пасхи раніше. Згідно із їхніми рекомендаціями, прочитати молитву та освятити паску і великодній кошик має глава сім’ї. Щось на зразок Святої вечері у християн східного обряду. Особливий час та особливі обставини вимагають переформатування певних традиційних речей. Тому не бути у церкві фізично – не означає не відчути Божого благословення. Треба мати віру, що Господь наш діє в радіусі Вселенної».

Джерело: Львівська міська рада