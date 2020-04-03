Російські окупанти здійснили 11 обстрілів українських позицій

Впродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких – із озброєнь заборонених Мінськими домовленостями. Окупантам не вдалось завдати шкоди як військовослужбовцям, так і мирним громадянам, які мешкають поблизу лінії розмежування.

Усю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Упродовж доби наші позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне. По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру. Отримавши рішучу відповідь, ворог припинив обстріли.

Три рази із застосуванням мінометів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків. Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін по опорних пунктах поблизу Широкіного.

Також 02 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі – поблизу Старогнатівки.

Українські захисники на кожну ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях противника, чим змушували його щоразу повертатися до дотримання режиму «тиші».

Минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.