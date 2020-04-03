Легка прогулянка з коляскою-тростиною

Дитяча коляска форм-фактору «тростина» полегшує піші прогулянки з дитиною, подорожі у транспорті, підняття на верхні поверхи ліфтом чи сходами. Її вага мінімальна завдяки простоті конструкції, використанню легких матеріалів, компактному шасі та невеликим колесам. Зручна складна форма у вигляді тростини або парасольки спрощує перевезення в автомобілі або громадському транспорті, повідомляє каталог товарів АЛЛО.

Як скласти коляску-тростину?

Головна конструктивна особливість – компактна рама, що складається вздовж вертикальної осі. У складеному стані коляска нагадує парасольку або тростину, за що і отримала свою назву. Ліві та праві колеса зсуваються впритул, одна пара коліс піднімається вгору. Висота, глибина та ширина коляски істотно зменшуються. Завдяки цьому вона легко розміститься в багажнику, стане поруч у тролейбусі або трамваї.

Збірка займає пару хвилин і складається з таких етапів:

Для початку процесу повертається ручка або натискається кнопка, в залежності від конкретної моделі. Самостійно або за допомогою невеликого зусилля починають зближуватися ліві і праві колеса. Потім з’єднуються нижня і верхня половини рами. Положення фіксується за допомогою кліпси.

Перед покупкою варто перевірити роботу механізмів. Нова коляска-тростина повинна складатися за допомогою лише однієї руки, робити це швидко і без заїдань.

Переваги компактної коляски

Легка коляска дає масу переваг і зручностей. Серйозно зменшується фізичне навантаження на батьків, які гуляють з коляскою кожен день.

Будь-хто може взяти коляску-тростину в руки, перенести її через перешкоду або внести в будинок. Її вага знаходиться в межах 4-8 кг. Вихід на прогулянку з висотного будинку і зворотний підйом відбуваються швидше і приємніше.

Спрощується подолання сходів, височин, об’їзд перешкод. Невеликі колеса дають відмінну керованість і маневреність.

Використання коляски-тростини

Сидячі прогулянкові коляски підійдуть для дітей віком від 6 місяців. У цей час дитина починає впевнено сідати та цікавитися оточенням. Коляски-тростини призначені для використання в теплу пору року в міських умовах.

Будь-яка коляска-тростина за посиланням забезпечує комфорт малюкові, але потрібно переконатися у наявності необхідної комплектації та конструктивних особливостей. Ручки коляски можуть бути окремими або з’єднуватися в поперечину, колеса бувають поворотними або стаціонарними, їх може бути 3 або 4. Час, витрачений на вивчення асортименту, забезпечить максимальний комфорт прогулянки.

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