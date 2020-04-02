Завітати у органний зал онлайн: трансляції подій

Львівський органний зал запрошує переглянути цього тижня онлайн лекцію та концерти.

3 квітня 19:15 год. – лекція «9 муз античності» Наталія Сиротинська

«Що об’єднує коронавірус і давньогрецьких муз? «Іліаду» та «Гру престолів»? «Любовні елегії» Овідія та картину «Запорожці пишуть листа Турецькому султану»? Давні греки все сприймали через мистецтво. Будь як давній грек! Всотуй мистецтво під час карантину!», – закликають у органному залі.

Кандидат мистецтвознавства Наталія Сиротинська розповість про 9 муз античності, про почуття, сюжети та про речі, що роблять нас усіх людьми планетарного масштабу.

4 квітня 20:00 год. – Музика Вівальді

«Шукай розради в найпростіших речах. Дістань келих. Налий вина. Вдягни навушники. Вони прийдуть сьогодні до тебе додому і подарують трохи свята. Антоніо Вівальді, Йоган Бах та Надія Величко», – зазначають в органному залі.

Надія Величко – орган

Й. Вальтер – Концерт сі мінор по Вівальді в трьох частинах

Й. Бах / А. Вівальді – Концерт до мажор у трьох частинах

А. Вівальді – Largo

А. Вівальді – Арія Cum dederit (транскрипція М. Макелла)

Й. С. Бах / А. Вівальді – Концерт ре мінор 3, 4 част.

А. Вівальді – «Весна» з «Пір року» (транскрипція М. Макелла), 1 част.

А. Вівальді – «Зима» з «Пір року» (транскрипція М. Макелла), 1 част.

Й. С. Бах / А. Вівальді – Концерт ля мінор у трьох частинах

5 квітня 20:00 год. – Оперні транскрипції для фортепіано

Історія транскрипції – це історія про масштабні твори, які зуміли вміститися у віртуозні кількахвилинні замальовки. Це улюблені теми з відомих опер та балетів, зіграні десятьма пальцями по 88 клавішах! Авторами цих перекладень є Пауль Пабст, зовсім невідомий німецький композитор пізнього романтизму, якого історія пов’язала із Київською оперою. Цього вечора прозвучать три фортепіанні парафрази: на теми увертюри опери «Чарівна флейта» Моцарта, опери «Євгеній Онєгін» Чайковського та його ж балету «Спляча красуня». Грає та розповідає піаністка Марта Кузій-Андрущак.

Трансляція подій органного залу відбувається у Facebook: https://www.facebook.com/pg/LvivOrgan та на каналі YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCw08wbOMAlAUOo0dXRcPpKw