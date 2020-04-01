У Львові за 1,5 мільйони відремонтують вулицю Друкарську

У центрі Львова розпочали ремонт вул. Друкарської. Загальна вартість робіт становить 1,5 мільйони гривень. Про це Львівськомі порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк, ремонт розпочали на вулиці Друкарської – від пл. Ринок до вул. Гавришкевича.

«На цій ділянці буде перестелено дорожнє покриття існуючими матеріалами – бруківкою, а також буде облаштовано тротуари. Роботи виконує ЛКП «ШРП Галицького району» на наше замовлення. Вартість робіт близько 1,5 млн грн», – зазначив Віктор Дубиняк

Роботи планують завершити до середини червня 2020 року.

Фото: ЛМР