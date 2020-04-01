Степан Стойко: «Дожити до 100 років може кожна людина»

100-річний доктор біологічних наук, професор, заввідділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України, головний науковий співробітник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Лісівничої академії наук України Степан Стойко про секрет успіху свого довголіття:

«Проблема довголіття важлива для кожної людини і, проживши свій вік, я дійшов до висновку, що вона залежить від багатьох причин. Геронтологи й медики виділяють кілька причин, які я мав на увазі на своєму життєвому шляху.

Насамперед, важливе значення має харчування людини. Потрібно вживати вітаміни й мікроелементи, тому що вони необхідні нашому організму. Найбільше вітамінів є в овочах і фруктах, тому потрібно віддавати їм перевагу. Мікроелементів багато в продуктах бджільництва та морському середовищі. У світовий океан стікає вода з усіх континентів із різною геологічною будовою. Тому в ньому присутня вся таблиця хімічних елементів Менделєєва. Відомо, що жителі Японії й Норвегії, які вживають багато морських продуктів, мають вищий показник довголіття, ніж населення країн, де немає морів.

Я також намагався вживати багато морських продуктів. Після того, як захворів на щитовидну залозу, впродовж багатьох років старався перед обідом їсти салат з морської водорості ламінарії, в якій є багато йоду й інших мікроелементів. До речі, вона продавалась у всіх аптеках.

Важливе значення також має спосіб життя. Відомо, що люди, які займаються бджільництвом, живуть набагато довше, ніж, скажімо, працівники вугільних шахт. Тож один із важливих факторів довголіття – режим і спосіб життя.

Важливе значення для довголіття має рухомість. Організм людини та всі його органи еволюційно формувались у русі. Зараз ми працюємо сидячи чи стоячи й мало рухаємося. Тому треба приділити увагу рухові в нашому житті. Я мав щастя багато років працювати в Інституті екології Карпат, і вся моя наукова тематика в літній період була пов’язана з природним середовищем. Тож довелося в силу необхідності бути в динамічному стані. Особливо важливе значення має рухомість організму в похилому віці людини, коли в неї порушена рухомо-опорна система.

Для підтримки довголіття важливими є звички людини. Медики доводять, що куріння шкідливе. Але, попри це, в нашій країні за статистикою 30% людей курять. У молодості я, як і багато моїх друзів, за прикладом старших пробував курити, але, на щастя, не звик до нікотину, від якого важко позбутися. Така моя порада всім молодим і, зокрема, жінкам, які вважають куріння своєрідною модою, а потім звикаються з ним.

Для здоров’я людини важливо відмовитися від зловживання спиртними напоями. Вважаю, склянка вина чи пива корисна для людини, але великі дози алкогольних напоїв шкодять організму. Тому з повагою ставлюся до абстинентів, які не вживають спиртного.

Лікарі-геронтологи наголошують, що старші люди, крім руху, мають займатися розумовою працею, тому що від неї також залежить їхній фізичний стан. Цілком погоджуюся Через це навіть у похилому віці стараюся працювати розумово: пишу наукові статті, беру участь у наукових конференціях.

Серце людини, її нирки й інші внутрішні органи нормально працюватимуть за умови її нормальної ваги. У медиків є формула ваги для різного віку людини, якої потрібно дотримуватися. Тому раджу періодично стежити за своєю вагою й регулювати її шляхом харчування й фізкультури.

На мою думку, є ще один чинник, від якого залежить здоров’я людини, – ритмічність у житті. Нормальний спосіб життя, коли людина 8 годин працює, 8 – віддає сну, а 8 – іншим життєвим справам. Такого життєвого «кредо» намагався дотримуватись на своєму життєвому шляху. Але зізнаюся, що були й випадки, коли не вдавався такий режим, бо були невідкладні життєві справи, які треба було вирішувати.

Але є також важливий біологічний чинник тривалості життям – генотип людини. Довголіття закодоване в її успадкованих генах. У нашій родині батько жив 84 роки, мама – 89 років, деякі родичі – 90-95 років. У мене зараз є брат і дві сестри. Одна сестра має 97 років, друга – 84, а брат – 89 років. Велике значення в житті людини відіграє імунна система її організму, яка знешкоджує вплив негативних чинників (вірусів, патогенних бактерій тощо).

Мій батько був священником, і тому я формувався в релігійному середовищі. Вважаю, що віра також дуже допомагає в житті людини, зокрема, коли вона важко хворіє. Такі біологічні і філософські погляди на стан здоров’я людини й тривалість її життя, якими бажано керуватися.

Родина мого батька була багатодітною, у ній було 8 дітей. Тепер у своєму похилому віці я щасливий, бо не один на цьому світі, нас є четверо. Довгожителі будуть і в майбутньому. Але часто думаю, чи будуть вони щасливими, якщо їхня родина тепер складається з 1-2 дітей. Життєвий рівень сьогодні значно кращий, ніж у минулому. Тому варто задуматися над демографічним питанням, яке стосується планування родини та її родинного щастя».

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