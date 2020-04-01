Найбільші туроператори України перестали повертати гроші за скасування турів, – ЗМІ

Найбільші туроператори країни: Join UP !, PEGAS Touristik, Coral Travel і TEZ TOUR повідомляють, що карантин визнано форс-мажором, під час якого вони мають право не повертати гроші за тури. Про це повідомляє Ліга.бізнес з посиланням на заяви турфірм.

В якості альтернативи, яка дозволить не втратити витрачені кошти, пропонують перебронювання туру. Сплачені гроші за скасований тур компанії обіцяють зарахувати для придбання будь-якого іншого подорожі від цього ж туроператора.

Зараз, згідно забороні Кабміну залишати Україну, скасовані всі тури, які припадають на час карантину (з 17.03.2020 по 23.04.2020).

Але туристам, які бажають повернути гроші за подорожі, які повинні відбутися після 23 квітня, цього також не вдасться зробити. Два турагента на умовах анонімності розповіли LIGA.net, що клієнти масово хочуть скасувати тури, які припадають на травень-липень. Але компанії нікому не повертають гроші, а вмовляють туристів перенести на більш пізні дати

Наприклад, Coral Travel звернулася з проханням до туристів, які замовили і проплатили тур, не наполягати на ануляції подорожі з поверненням сплачених коштів.

Форс-мажор не поширюється на дати за межами офіційного карантину, але туркомпанії скористалися нюансом розрахунку штрафних санкцій. Туроператори змінили правила розрахунку суми грошей при скасуванні туру з ініціативи туриста. Компанії можуть не повернути туристу суму, рівну фактично понесених витрат (ФПР).

Співрозмовники видання розповіли, що сума ФПР може становити до 100% вартості , туру незалежно від дати майбутньої поїздки. Тобто гроші можуть не повернути взагалі.

«Coral Travel, відповідно до Закону про туризм, завжди заздалегідь розраховується в повному обсязі з усіма постачальниками тур продукту», – йдеться в повідомленні компанії.

Турагент пояснює, що головна незручність для клієнтів в тому, що розрахунок розміру ФПР здійснюється в індивідуальному порядку після ануляції туру. Турист, скасовуючи подорож, не знає розмір можливої ​​компенсації від туроператора.

Раніше при відмові від поїздки клієнтам поверталася повна або часткова вартість путівки в залежності від того, скільки часу залишилося до дати поїздки. Наприклад, Coral Travel за відмову за 30 днів до дня вильоту повертав суму з мінімальним штрафом 30 євро, від 15 до 29 днів – штраф 10%, від 8 до 14 днів – 20%, від 5 до 7 днів – 40%, від 2 до 4 днів – 80%.

Більшість туроператорів пропонують переносити поїздки на більш пізній період – до 31 жовтня 2020 року. Однак в компанії PEGAS Touristik пропонують своїм клієнтам перенести терміни подорожей на інші дати в термін до 31 грудня 2021 року.

Державне агентство розвитку туризму підтримало туроператорів.

«У зв’язку з глобальним поширенням коронавірусной інфекції Державне агентство розвитку туризму рекомендує громадянам України звернутися до туроператорам з проханням перебронювати поїздки, заплановані на період дії карантину», – йдеться в листі, який агентство розіслало туристичним компаніям.

Окремо агентство рекомендує зупинити продаж нових турів з датою початку подорожі раніше ніж 23 квітня 2020. І попереджає, що термін заборони можуть продовжити відповідно до епідеміологічною ситуацією в світі.