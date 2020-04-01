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На Самбірщині затримали 22-річного хлопця, який розмальовував фасади будинків

Вероніка Рой

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Поліцейські на Самбірщині затримали 22-річного хлопця, який розмальовував фасади будинків. Про це Львівському портал повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Протягом кількох тижнів у поліцію надходили повідомлення від мешканців міста у Самбірському районі про те, що вночі невідомий розмальовує фасади будинків, а саме – наносить фарброю літери «RZ».

Так, ніч на 1 квітня правоохоронці викрили правопорушника – 22-річного місцевого мешканця. Встановлено, що у такий спосіб він пошкодив фасади щонайменше десяти будинків.

Наразі поліцейські встановлюють розмір завданих збитків, вирішується питання правової кваліфікації дій правопорушника.

Фото: поліція

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