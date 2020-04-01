Митрополит Епіфаній: «Найкраще втихомирює гнів молитва. Молімося, Бог допомагає всім»

Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній про гнів, який охопив українців під час пандемії коронавірусу, про те, як із ним боротися, та важливість залишатися людиною за будь-яких обставин:

«В час нинішньої кризи є ті, хто розуміє всю складність і небезпеку ситуації, уявляє масштаби викликів – і у сфері охорони здоров’я, і для економіки, і для суспільства. І є ті, хто досі сподівається, що особисто їх все це не торкнеться. Це виявляється у вчинках: одні дотримуються рекомендованих правил, виявляють турботу про ближніх, а інші –продовжують звичне життя, зустрічі та пікніки з друзями, ігнорують вимоги самоізоляції та вважають, що всі попереджувальні заходи даремні…

Проте почастішали й інші, крайні, вияви обох моделей поведінки, які об’єднує дещо спільне: роздратування, злість, агресія. З одного боку – обурення проти рекомендованої ізоляції, з іншого – злість щодо ізольованих. Так, вже зараз чуємо про непоодинокі випадки людського гніву, коли односельчани, сусіди чи мешканці навколишніх будинків влаштовують бойкот та цькування людей, у яких виявили коронавірус, а також їхніх родин. До них ставляться, як колись за часів земного життя Господа нашого Ісуса Христа ставилися до прокажених. В Євангелії ми зустрічаємо згадки щодо прокази, страшного лиха тих часів, і Священне Писання неодноразово нам нагадує про чудесні зцілення хворих і про те, як треба поводитись людям як хворим, так і тим, хто їх осуджував, виганяв, нехтував.

Найперше – всі ми маємо бути людьми за будь-яких умов, випробувань та незгод! Як заповідав Спаситель, маємо любити ближніх, як самих себе. Тож, окрім себе, маємо думати й про інших, хворих: вони ж бо, окрім фізичних страждань, через приниження та осуд, змушені терпіти ще й тяжку моральну муку, яка завдає подекуди навіть більших страждань, аніж сама хвороба. Пам’ятайте: Бог любить всіх однаково і як Лікар душ і тіл наших допомагає всім. Постарайтеся уникнути не лише тілесного, а й духовного зараження панікою, страхом та гнівом.

“Отож, браття мої улюбленi, кожна людина нехай буде скорою на слухання, повiльною на слова, повiльною на гнiв, бо гнiв людини не творить правди Божої”, – вчить нас апостол Яків (Як. 1: 19 – 20). Апостол Павло додає: “Усяке роздратування‚ i лютiсть, i гнiв, i крик, i лихослiв’я з усякою злобою нехай будуть знищенi у вас; а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як i Бог у Христi простив вам” (Еф. 4: 31 – 32).

Знаєте, що найкраще втихомирює гнів? Молитва. У ній душа заспокоюється, хвилювання затихають, пристрасті приборкуються, образа минає, скорботи відступають. Молитва діє на гнів, як вода на вогонь.

Тож із довірою Спасителю молімося до Нього про допомогу – і нам, і нашим рідним, усім хворим і тим, хто їх лікує – щоби дав силу і здоров’я перемогти цю пандемію, гідно пройти пов’язані з нею випробування та укріпитися всім тілесно й духовно!».