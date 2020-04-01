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BookForum продовжив онлайн-читання з відомими українськими авторами

Вероніка Рой

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Через продовження карантинних заходів до 24 квітня BookForum далі тішитиме літературними читаннями. Відтак українці й надалі зможуть проводити час за онлайн-читаннями «Літкур’єр: читання уголос»з відомими українськими авторами. Про це інформує пресслужба BookForum.

 

Онлайнпроєкт «Літкур’єр: читання уголос» від BookForum допоможе усім почуватися причетними і бути присутніми у реальному часі, у режимі трансляцій на найсправжніших масових заходах – літературних читаннях з найвідомішими українськими авторами та авторками.

У квітні можна буде насолоджуватись поезією Галини Крук та Катерини Калитко, познайомимось ближче із кінорежисеркою Іриною Цілик, читатимемо прозу Наталки Сняданко, слухатимемо історії про мандри та книги від Макса Кідрука, святкуватимемо день народження літературного угруповування «Бу-Ба-Бу» з Юрієм Андруховичем та Олександром Ірванцем, послухаємо есеї від Олександра Михеда, дізнаємось декілька секретів про нову книгу Володимира Арєнєва, а завершить карантинні читання поетка Маріанна Кіяновська.

Розпочне новий сезон «Літкур’єру» Любко Дереш 2 квітня. Читання проходитимуть о 20:30 на сторінці Форуму видавців у Facebook.

Традиційно за день до читань у коментарях під постами-анонсами усі охочі зможуть залишити запитання автору/авторці, на які він/вона відповідатимуть під час трансляції.

Розклад трансляцій:

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