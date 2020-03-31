Українські телеканали показуватимуть Великодні богослужіння, які очолить Папа Франциск

На українських телеканалах транслюватимуть Великодні богослужіння, які очолить Святіший Отець Папа Франциск, а також богослужіння у латинському обряді з Києва. Про це пише «Духовна велич Львова».

Як повідомляється богослужіння наживо показуватимуть католицьке телебачення «EWTN» та телеканали «UA: Перший» і «5 канал».

Розклад трансляцій:

Вербна неділя (5 квітня)

09:30 – Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ в Києві (трансляція – «EWTN», «UA:Перший», «5 канал»).

10:00 – Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ (трансляція – «EWTN»).

12:00 – Свята Меса під проводом Папи Франциска з Ватикану (трансляція – «EWTN»).

Великий четвер (9 квітня)

11:00 – Меса з посвяченням мира під проводом єпископа Віталія Кривицького з храму св. Олександра РКЦ в Києві (трансляція – «EWTN»).

17:00 – Меса Господньої Вечері з храму св. Олександра РКЦ у Києві (трансляція – «EWTN»).

19:00 – Меса Господньої Вечері під проводом Папи Франциска з Ватикану (трансляція – «EWTN»).

Велика п’ятниця (10 квітня)

16:00 – Хресна Дорога з храму св. Олександра РКЦ в Києві (трансляція – «EWTN»).

17:00 – Літургія Страстей Господніх із храму св. Олександра РКЦ у Києві (трансляція – «EWTN»).

19:00 – Літургія Страстей Господніх під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані РКЦ (трансляція – «EWTN»).

22:00 – Хресна Дорога під проводом Святішого Отця Франциска (трансляція – «EWTN», «UA:Перший», «5 канал»).

Велика субота (11 квітня)

20:00 – Пасхальна Вігілія з храму св. Олександра РКЦ в Києві(трансляція –«EWTN»).

22:00 – Пасхальна Вігілія під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані (трансляція – «EWTN»).

Великдень (12 квітня) – Католицька Пасха

09:30 – Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ в Києві (трансляція – «EWTN», «UA:Перший», «5 канал).

10:00 – Свята Меса з храму св. Олександра РКЦ (трансляція – «EWTN»).

12:00 – Меса під проводом Папи Франциска у Ватикані (трансляція – «EWTN», «UA:Перший», «5 канал»).

13:00 – Великоднє послання Папи та благословення «Urbi et Orbi» (трансляція – «EWTN», «UA:Перший», «5 канал»).

Телеканал EWTN можна дивитись в кабельних мережах та в Інтернеті (веб-сайт www.ewtn.org.ua, канал Youtube, Facebook – сторінка «EWTN Україна»).

Фото: Духовна велич Львова