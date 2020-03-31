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Шмигаль заявив, що в Україні щодня виготовляють понад пів мільйона масок

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що кожного дня українські виробники виготовляють понад пів мільйона медичних масок. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телелеканалів, передає УП.

 

«Якщо говорити, що маска використовується 3 години, то помножити на все населення, то потрібно декілька мільйонів масок в день мати в державі. Два тижні назад я особисто зустрівся із асоціаціями виробників масок, ми домовились, і якщо ми починали із 460 тисяч масок в день, то сьогодні цифра вже сягає біля 800 тисяч, я можу помилятися. Але точно більше пів мільйона масок щодня виробляють наші виробники», – сказав Денис Шмигаль.

Він стверджує, що ні український, ні світовий ринок не були готові до такого масового використання масок.

Шмигаль також запевнив, що українське виробництво масок продовжує нарощуватися, оскільки виробники мають замовлення. Проте виготовлених в Україні масок все одно не вистачає, тому українцям привозять маски із-за кордону, зокрема із Китаю.

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