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Камерунські козенята та бабачки: у Львівському еколого-натуралістичному центрі – поповнення

Вероніка Рой

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Львівський еколого-натуралістичний центр народилися троє камерунських козенят, голуби якобіни та бабаки. Про це йдеться на сторінці у Facebook центру.

 

«Незважаючи на крантин, віруси і всілякі там негаразди – життя продовжується. І ми маємо для вас дуже класні новини – у  нас поповнення. На світ з’явилися троє камерунських козенят, голуби якобіни і пара бабачків, на яких ми з нетерпінням чекали», – йдеться у повідомленні.

Довідка

Львівський еколого-натуралістичний центр – це багатопрофільний заклад позашкільної освіти. Був створений у 1975 році. З 1987 року розміщений на вул. Кубанській, 12, у будинку, першим господарем якого був видатний польський вчений (зоолог, етнограф, лінгвіст), перший професор зоології Львівського університету – Бенедикт Іванович Дибовський. Тут є багата колекція флори та фауни, що буде цікавою не лише дітям, але й дорослим. Також тут протягом року працюють різноманітні гуртки екологічного спрямування.

Фото: Львівський еколого-натуралістичний центр

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