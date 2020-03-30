У Москві виходити на вулицю можна лише за спецперепустками

Мер Москви Сергій Собянін підписав указ про додаткові заходи боротьби з коронавірусом, найближчим часом жителі Москви і Підмосков’я зможуть виходити на вулицю тільки за спец перепустками, пише Українська правда.
Із понеділка режим самоізоляції вводиться для всіх жителів Москви і Підмосков’я незалежно від віку. Виходити можна буде тільки:
- При потребі в екстреної медичної допомоги або наявності прямої загрози життю і здоров’ю.
- У разі, якщо ви зобов’язані ходити на роботу.
- Для походу в найближчий магазин чи аптеку, банк або салон зв’язку.
- Щоб вигуляти собаку (На відстані не більше 100 м від будинку).
- Щоб винести сміття.
Обмеження руху особистого і службового, а також спеціального та громадського транспорту поки не вводиться.
Мер Москви також повідомив, що в найближчі дні в столиці виходити з будинків можна буде тільки при наявності спеціальної перепустки, виданої в установленому московською владою порядку.
Андрій Котенський