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Словенія зобов’язала всіх носити маски і посилила обмеження на пересування

Андрій Котенський

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Словенія посилює обмеження на пересування громадян, запроваджуючи обмеження на пересування людей за межами своїх місцевих муніципалітетів починаючи з понеділка. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

 

У країні, яка межує з Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією, до теперішнього часу було підтверджено 730 випадків захворювання коронавірусом і 11 випадків смерті.

Люди зможуть залишити свій муніципалітет, якщо цього вимагатиме їхня робота або якщо їм потрібно буде звернутися до лікаря.

Згідно з новими обмеженнями, будь-яка людина, що входить в закритий громадський простір, наприклад в продовольчий магазин, повинна носити захисні рукавички і закривати рот і ніс маскою або шарфом.

Літні люди будуть допускатися в продовольчі магазини тільки з 8 до 10 ранку – час, відведений для людей з вразливих груп.

Уряд також оприлюднив в неділю пакет у розмірі 3 мільярдів євро, призначений для надання допомоги громадянам і компаніям, постраждалим від коронавірусу. Очікується, що цей пакет буде схвалений парламентом в найближчі дні.

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