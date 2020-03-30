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Шоумена Сивохо звільнили з РНБО

Андрій Котенський

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Шоумена і коміка Сергія Сивохо звільнили з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони, на якій він перебував на громадських засадах, пише «Українська правда».

 

«Станом на 24 березня ц.р. (дата, коли надіслали запит, – ред.) Сивохо Сергій Анатолійович не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах».

Причини звільнення в Апараті РНБО не уточнили.

Водночас там поінформували, що також звільнений з посади радника секретаря РНБО на громадських засадах нардеп від «Слуги народу» Максим Ткаченко.

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