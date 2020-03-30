Рада замінить голову МОЗ і ще двох міністрів

Верховна Рада планує на позачерговому засіданні внести зміни до законодавства для боротьби з епідемією COVID-19 і своєї роботи на карантині, а також замінити трьох міністрів. Про це йдеться у порядку денному сайту парламенту, пише Українська правда.

Позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться о 14-й – їх планується одразу два. На 11-ту ранку заплановано погоджувальну раду керівників парламенту, фракцій та груп.

Окрім змін до законодавства, депутати планують розглянути постанови про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я, а натомість призначити міністром фінансів Сергія Марченка, а головою МОЗ – Максима Степанова.

Крім того, пропонується призначити Ольгу Буславець міністром енергетики та захисту довкілля.

Також у порядку денному Верховної Ради на понеділок:

– Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби COVID-19;

– Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19;

– Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення;

– Проєкт закону про внесення зміни до розділу XI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину;

Крім того, пропонується внести до порядку денного законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2020 рік і домовитися про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту закону “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”.