Міністром фінансів України призначили Сергія Марченка: хто це такий?

30 березня Верховна Рада України звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів та призначила на цю посаду Сергія Марченка. За призначення Марченка проголосувало 256 депутатів, повідомляє Громадське.

Нового міністра фінансів призначили з другої спроби. Під час першої спроби за призначення Марченка міністром фінансів не вистачило 3 голосів.

Попередній очільник Мінфіну пропрацював на своїй посаді менше 1 місяця — 26 днів. За цей час він встиг підготувати зміни до державного бюджету у зв’язку з коронавірусом, якими пропонується зменшити державні видатки на цілу низку програм, зменшити доходи бюджету на 123 мільярди гривень та створити фонд боротьби з коронавірусом на 97 мільярдів гривень.

Втілити зміни до бюджету має вже новий міністр фінансів — Сергій Марченко.

Марченку 39 років. Він народився на Київщині, закінчив Академію державної податкової служби (нині Університет державної фіскальної служби), яку наразі передали під опіку Мінфіну.

З 2002 року Марченко працював на державній службі — у податкових органах та Міністерстві фінансів.

З 2011 року Марченко працював у Координаційному центрі зі впровадження реформ при президентові України, брав участь у розробці бюджетного кодексу, ухваленого у 2014 році. Співпрацював з Bendukidze Free Market Center та «Київською школою економіки».

У 2016 році став заступником міністра фінансів Олександра Данилюка. Після відставки останнього у 2018 році перейшов на роботу до Адміністрації президента Петра Порошенка (був заступником голови АП).

У 2019 році Сергій Марченко пішов з АП та балотувався до Верховної Ради. Він був 7-им номером у списку партії «Українська стратегія Гройсмана», яка не набрала необхідної кількості голосів та не увійшла до парламенту.

Сергій Марченко має ступінь магістра з управління державними фінансами та кандидата економічних наук з економіки. Його дисертація, яку він захистив у 2009 році, пов’язана з державним випуском єврооблігацій на зовнішніх фінансових ринках.

Фото: УНІАН