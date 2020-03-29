«Видатки на культуру та освіту – збережені». Уряд закінчив попередню роботу над змінами до бюджету

Під час внесення змін до держбюджету видатки на інфраструктуру, культуру й освіту будуть збережені. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

За його словами, уряд вже закінчив попередню роботу над змінами до держбюджету.

«Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Що маємо у підсумку. Незважаючи ні на що, видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту – збережені», –наголосив прем’єр.

При цьому він додав, що видатки Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, будуть спрямовані на:

додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньозадіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;

грошову допомогу пенсіонерам;

виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;

надання фінансвової допомоги вітчизняному бізнесу.

«Про деталі буду інформувати після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів», – резюмував Денис Шмигаль.

Як інформувала УП, Мінфін пропонує створити у бюджеті стабілізаційний фонд розміром 124,2 мільярда гривень для боротьби з коронавірусом.

Раніше Комітет гуманітарної та інформаційної політики ВР забив на сполох через «урізання» фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню. У комітеті зазначили, що фінансування хочуть позбавити: Держкіно – 750 млн грн, Український культурний фонд – 500 млн грн, Інститут книги – 150 млн грн, туризм – 240 млн грн.