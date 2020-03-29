У Львові 30 березня різко похолоднішає і випаде сніг

У понеділок, 30 березня, до Львова повернеться похолодання: температура повітря опуститься аж на 10 градусів, також обіцяють сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що вночі температура буде становити -1 – 1 градус тепла, а вдень – лише 3 – 5 градусів тепла. Вночі та вдень очікується сніг, вітер північний 5-10 м/с.

Додамо, що згідно з прогнозами синоптиків 29 березня на Львівщині температура повітря прогріється до 16 градусів тепла. Так, у неділю вдень очікується від 14 до 16 градусів тепла, вітер північно-західний 3-8 м/с, без опадів.

Фото: Укргідрометцентр