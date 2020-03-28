Глава МВФ заявила, що світова економіка увійшла в рецесію

Світова економіка увійшла в рецесію, яка аналогічна або навіть гірша за ту, що сталася під час світової фінансової кризи 2008 – 2009 років. Про це заявила в п’ятницю директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва під час відеобріфінгу для журналістів, передає УНН.

«Зараз всім стає зрозуміло, що ми увійшли в рецесію, таку ж жахливу або навіть гірше, ніж в 2009 році. Ми прогнозуємо відновлення в 2021 році, значне відновлення, але тільки якщо нам вдасться впоратися з вірусом по всьому світу і запобігти проблемам з ліквідністю», – зазначила Крісталіна Георгієва.

Вона закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на країни з великим боргом, поки «це не обернеться серйозною проблемою». Георгієва зазначила, що Великобританія, Китай і Японія вже пообіцяли їй допомагати найбіднішим країнам світу.

Організація, за її словами, розглядає можливість використання превентивних кредитів для створення захисних механізмів на випадок нових негативних наслідків кризи, а також виділення ліквідних коштів. «Ми отримали безліч заявок на виділення надзвичайного фінансування (у зв’язку з наслідками коронавірусу)», – додала вона.