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В Україну йде похолодання

Вероніка Рой

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У зв’язку з вторгненням арктичного повітря у західних, північних та більшості центральних областей України у кінці березня – на початку квітня очікується відчутне похолодання. Про це пише УП з посиланням на Укргідрометцентр.

 

Зокрема, 31 березня-2 квітня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла.

 

29 березня, за даними синоптиків, на заході країни пройдуть дощі, а 30 березня – на заході та півночі очікується сніг, температура повітря вночі та вдень опуститься до -1+1°. На решті території 29-30 березня без опадів, вночі +3-5 градусів, вдень від +5-7° у центрі до +14° на півдні.

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У Карпатах 31 березня прогнозують помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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